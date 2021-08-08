Олимпийская чемпионка Марта Мартьянова сделала символический удар по мячу перед матчем «Рубин» — «Ахмат»

Олимпийская чемпионка Токио-2020, фехтовальщица из Казани Марта Мартьянова сделала символический удар по мячу перед началом матча 3-го тура РПЛ между «Рубином» и «Ахматом», который сегодня проходит в столице Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба клуба в Instagram.

Вместе со спортсменкой была ее наставница Елена Прохорова.

Марта Мартьянова ранее рассказала «Реальному времени» об олимпиаде в Токио, своих первых эмоциях после победы на соревнованиях и том, нужна ли Казани школа фехтования. Подробности — в материале интернет-газеты.