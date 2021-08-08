В Казани пропал 10-летний мальчик

В Казани пропал 10-летний мальчик. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Татарстане объявил набор волонтеров.

Месторасположение ребенка неизвестно с 7 августа. Приметы: рост 140 см, нормального телосложения, волосы темные, глаза карие. На мальчике была футболка камуфляжного цвета, черные шорты, резиновые шлепанцы, с собой у ребенка была черная поясная сумка.



Волонтеры «Лизы Алерт» в декабре 2020 года также разыскивали 10-летнего мальчика. К счастью, ребенка нашли живым. Его искали сутки.