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В Казани пропал 10-летний мальчик

17:39, 08.08.2021
В Казани пропал 10-летний мальчик
Фото: vk.com/la_tatarstan

В Казани пропал 10-летний мальчик. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Татарстане объявил набор волонтеров.

Месторасположение ребенка неизвестно с 7 августа. Приметы: рост 140 см, нормального телосложения, волосы темные, глаза карие. На мальчике была футболка камуфляжного цвета, черные шорты, резиновые шлепанцы, с собой у ребенка была черная поясная сумка.

Волонтеры «Лизы Алерт» в декабре 2020 года также разыскивали 10-летнего мальчика. К счастью, ребенка нашли живым. Его искали сутки.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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