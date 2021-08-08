На пересечении проспектов в Нижнекамске на время ограничат движение
На пересечении проспектов Строителей и Химиков в Нижнекамске на время ограничат движение, сообщает пресс-служба Нижнекамского района Татарстана.
Движение ограничено в связи с установкой новой стелы. Ограничение начнет действовать с 10.00 9 августа и продлится до 30 августа. Ограничение распространяется на все виды транспорта.
В Нижнекамске на пересечении проспектов Строителей и Химиков планируется установить новую 13-метровую стелу. Конструкция, выполненная в форме дерева, будет символизировать бережное отношение к экологии.
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