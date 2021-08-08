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На пересечении проспектов в Нижнекамске на время ограничат движение

23:34, 08.08.2021
На пересечении проспектов в Нижнекамске на время ограничат движение
Фото: kzn.ru

На пересечении проспектов Строителей и Химиков в Нижнекамске на время ограничат движение, сообщает пресс-служба Нижнекамского района Татарстана.

Движение ограничено в связи с установкой новой стелы. Ограничение начнет действовать с 10.00 9 августа и продлится до 30 августа. Ограничение распространяется на все виды транспорта.

Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске на пересечении проспектов Строителей и Химиков планируется установить новую 13-метровую стелу. Конструкция, выполненная в форме дерева, будет символизировать бережное отношение к экологии.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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