На пересечении проспектов в Нижнекамске на время ограничат движение

На пересечении проспектов Строителей и Химиков в Нижнекамске на время ограничат движение, сообщает пресс-служба Нижнекамского района Татарстана.



Движение ограничено в связи с установкой новой стелы. Ограничение начнет действовать с 10.00 9 августа и продлится до 30 августа. Ограничение распространяется на все виды транспорта.

Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске на пересечении проспектов Строителей и Химиков планируется установить новую 13-метровую стелу. Конструкция, выполненная в форме дерева, будет символизировать бережное отношение к экологии.

Маргарита Головатенко