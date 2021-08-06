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В Нижнекамске появится новая 13-метровая стела в виде дерева

03:28, 06.08.2021
В Нижнекамске появится новая 13-метровая стела в виде дерева
Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске на пересечении проспектов Строителей и Химиков планируется установить новую 13-метровую стелу. Конструкция, выполненная в форме дерева, будет символизировать бережное отношение к экологии.

«Металлокаркас, который накрывает дерево — это своего рода колба, оберегающая природу», — объяснил концепцию главный архитектор Нижнекамска Эмиль Сиразетдинов. Само дерево сделают из листового металла.

Названия для новой стелы могут предложить местные жители, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

Напомним, в Нижнекамске завершается строительство сквера по улице Юности. В него вложили 28,5 млн рублей. Новое общественное пространство планируется сдать уже в августе.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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