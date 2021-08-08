В Нижнекамске почти две недели не будет горячей воды в ряде домов

В Нижнекамске для проведения ремонтных работ в ТК-87 ул. Баки Урманче в рамках реконструкции магистрального тепловода М-3 отключат горячую воду в жилых домах. Информация опубликована на сайте мэрии города.

С 8:30 9 августа до 17:00 20 августа горячей воды не будет в домах по адресу:



ул. Баки Урманче: №№ 14, 20, 22, 24, 28/69, 29, 31, 33;

на пр. Строителей: №№ 48, 50, 52, 54, 56, 60;

на пр. Шинников: № 1;

на пр. Мира: №№ 61, 77, 73, 75, 81, 83;

в детских садах №74, 76, 80, школе №29, гимназии №2, реабилитационном центре «Надежда».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также из-за проведения ремонта на участке теплосети от ТК-10 ул. Сююмбике до ТК-70 по ул. Менделеева с 8:30 12 августа до 17:00 13 августа будет прекращена подача теплоносителя для горячего водоснабжения:

улица Сююмбике: №№ 71, 75, 73, 77, 79;

улица Чишмале: №№ 1, 2, 3, 4, 4б, 6, 6/1, 8, 10;

улица Менделеева: №№ 47, 55;

улица Ямьле: №№ 2, 4, 6, 8, 10.

Завершающий этап опрессовки теплосетей начнется в Челнах 10 августа и продлится до 24 августа. В этот период под отключение полностью попадают дома комплексов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 25а, 26, 27, 28, 29, 30; почти все объекты 20 комплекса; объекты 23 комплекса и другие.