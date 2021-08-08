В Гидрометцентре Татарстана рассказали, какая погода ожидается в начале следующей недели

В Татарстане на следующей неделе ожидается жаркая погода до +34 градусов. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.

По данным синоптиков, в понедельник ожидается жара до +28..+33 градусов, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Во вторник, 10 августа, в Татарстане прогнозируется +29..+34˚ градуса, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. В среду в республике ожидается жаркая погода до +33 градусов.

Ранее о возвращении жары в Татарстан предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его данным, 39—40 градусов будет достигать температура на юге России и в регионах Поволжья.

