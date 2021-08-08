В рамках Дней культуры Татарстана в Москве пройдет показ фильмов и игра КВН

В Татарском культурном центре Москвы в рамках Дней культуры Татарстана 15 августа пройдет показ фильмов и игра татарской лиги КВН, сообщает Минкульт РТ.



Покажут 30-минутный фильм «Аура любви» режиссера Розы Сабитовой. Он повествует о писателе Кави Наджми и его супруге Сарвар Адгамовой.

Также на показе представят два фильма татарстанского режиссера и продюсера Сергея Батаева. Его фильм 12-минутный «Старый вояка» повествует о вернувшемся домой с фронта в глухую деревню солдате. Он мечтал услышать долгожданную новость о победе, но умер 9 мая 1945 года на рассвете, не узнав, что война закончилась.

В основу фильма легла история прапрадедушки режиссера. В основу второго фильма «Бойцовская рыбка» легли автобиографические моменты режиссера, основанные на отношениях взрослых и детей одной простой сельской семьи. Продолжительность фильма — 23 минуты.

Игра татарской лиги КВН состоится при поддержке татарской лиги КВН Татарстана «Әйдә, шаяРТ» и Всемирного форума татарской молодежи. Показы начнутся в 16.00, игра КВН — в 18.00.

Съемки «Бойцовской рыбки» развернулись в Татарстане в июле прошлого года.

Маргарита Головатенко