В Татарстане развернулись съемки короткометражки с бюджетом в миллион рублей

Фото: Максим Платонов

В Алексеевском район Татарстана проходят съемки короткометражки с Сергеем Горобченко в главной роли. Съемки стартовали 1 июля, завершатся в конце недели, 5 июля. За это время героям и всей съемочной группе придется побывать на частной ферме Алексеевского района, в поселке Ивановский, селе Бутлеровка, в полях. Бюджет картины — более миллиона рублей.

Сюжет 20-минутной киноленты — семейные отношения, жизнь обычной российской семьи в глубинке, столкновение характеров и налаживание отношений нового уровня между всеми членами семьи. В центре картины «Бойцовая рыбка из села Речное» — глава семьи Юрий в исполнении Сергея Горобченко, его супруга Света, которую воплощает актриса театра «Ленком» Наталья Щукина, двое их сыновей. Фильм основан на реальной истории обычной русской семьи, живущей в глубинке нашей страны. Саму историю пришлось пережить режиссеру картины, он же стал и автором идеи проекта — когда-то здесь же, в деревне Сергей Батаев с братом украли у соседа железо, чтобы воплотить детскую мечту — купить аквариум с рыбками.

— Отец видел, что мы сделали. Он заставил нас с братом вернуть украденное соседу, причем сделать это пришлось на виду у всех. Это стало неизгладимым впечатлением всего детства, собственно, это же событие и легло в основу сюжета. Правда, наши мальчишки тащат не железо, а автомобильные диски, — рассказал Батаев.

Подробнее о том, как проходят съемки, читайте в материале «Реального времени».