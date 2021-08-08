В Татарстане утонул мужчина после встречи с одноклассниками

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

В реке Малый Черемшан в Татарстане утонул 49-летний житель села Нижнее Альмурзино Алькеевского района. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение об утонувшем поступило в 13.56. Мужчина пошел купаться после встречи одноклассников. Место оказалось глубоким, и очевидцы не смогли вытащить тело.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

В шесть вечера водолазная группа спасателей ЗПСО-3 обнаружили тело погибшего в трех метрах от берега на глубине три метра. Предварительная причина происшествия — несоблюдение правил безопасности нахождения на водных объектах.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

23 июля в 10.35 в Муслюмовском районе РТ в 2 км от села Мелля-Тамак на реке Ик привлеченные волонтеры обнаружили и извлекли тело мальчика 2006 года рождения. Он утонул 21 июля. Тело нашли в 5 метрах от берега.



Ольга Плешкова