В Татарстане обеспечили землей 40,5 тысяч многодетных семей

В Татарстане больше 64 тысяч многодетных семей включены в списки предоставления земельных участков, из них 40,5 тысяч уже обеспечены участками. Такие данные озвучил на совещании в доме правительства министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.

Также министр подчеркнул, что сейчас в республике не хватает больше 19 тысяч участков. Почти 70% из них приходится на Казань и Набережные Челны. В Казани в список включены 15 817 многодетных семей, однако получили участки только 6 485. Муниципальные массивы в поселках Сокуры и Каймары освоены. Сейчас идет работа по освоению федеральных массивов, сообщает пресс-служба президента РТ.

В июне сообщалось, что в Татарстане семьям, имеющим трех и более детей, в общую долевую собственность предоставили 40 042 земельных участка.





Ольга Плешкова