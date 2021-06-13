В Татарстане многодетным семьям предоставили 40 тыс. земельных участков

В Татарстане семьям, имеющим трех и более детей, в общую долевую собственность предоставили 40 042 земельных участка. Об этом сообщает пресс-служба Минземимущества республики.

В списки на получение участков включили 63 086 заявителя, в том числе по Казани — 15 606, по Челнам — 8 160 заявителей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По всему Татарстану на кадастровый учет для предоставления многодетным семьям поставили 44 270 земельных участков, в том числе в Казани — 7 240, а в Челнах — 3 405.



В феврале Минземимущество РТ сообщило о представлении многодетным семьям в республике 38 785 земельных участков.