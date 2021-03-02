Алина Загитова рассказала о первой сессии в университете

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о первой сессии за время учебы в университете. Фигуристка успешно сдала все зачеты и экзамены по итогам полугодия.

«Первая сессия выдалась сложной и очень волнительной, но спортсмены всегда все делают на максимум и идут до конца. Было сложно, но я сдала все экзамены. За первый семестр я сильно спрогрессировала и узнала много нового. Интерес к учебе закрыл все тяжелые моменты, которые присутствуют в обучении», — сказала Загитова.

Также она отметила, что из-за плотного графика приходится пропускать некоторые занятия, но преподаватели идут спортсменке навстречу.

Напомним, Загитова приостановила профессиональную карьеру и занялась учебой. В 2020 году фигуристка закончила 11-й класс спортивной школы «Самбо-70» и поступила на платное отделение в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на направление «Журналистика».

