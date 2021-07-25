В Татарстане выручка животноводов достигла 42 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане доля выручки от животноводства в общих доходах составляет 42 млрд рублей. Об этом на совещании в доме правительства республики рассказал заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

От реализации молока получено 16,7 млрд. рублей, от реализации скота и птицы на убой — 21,7 млрд. рублей. Выручка от продажи яиц составила 3 млрд. рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За 6 месяцев 2021 года надоено 721 тыс.тн молока, что больше на 10 тыс.тн по отношению к 2020 год. По производству молока в лидерах Кукморский, Атнинский, Балтасинский районы, передает пресс-служба президента РТ.

Вчера в Казани заработали ярмарки с продукцией по оптовым ценам. Они будут работать в столице Татарстана до момента стабилизации цен на овощи в магазинах. А уже в сентябре в республике начнут работу традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки.

