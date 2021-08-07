Казанец оформил два кредита и сдал в залог авто, чтобы отменить действия мошенников

Житель Казани обратился в полицию и заявил, что неизвестный, представившийся сотрудником банка, обманом похитил у него 1 млн 677 тысяч рублей.



29 июля ему позвонила девушка с незнакомого номера и представилась сотрудницей банка. Она объяснила, что мошенники оформляют кредит на его имя, а чтобы опередить их, нужно оформить займ на максимальную сумму. Деньги следовало перевести на якобы зарезервированные и предоставленные банком страховые ячейки для процедуры досрочного погашения кредитования на беспроцентной основе.

Казанец поверил в сказанное и направился в банк, где подал заявку на получение кредита. Позднее ему поступили 555 тысяч рублей, 550 тысяч из которых он перевел на продиктованные счета. На следующий день потерпевшему вновь позвонила «сотрудница банка» и пояснила, что переведенных средств недостаточно для отмены действий мошенников. Тогда мужчина повторил проделанные действия, оформил кредит и перечислил на незнакомые счета 537 тысяч рублей.

Через несколько дней незнакомка снова убедила мужчину перевести деньги, но в этот раз мужчина сказал, что кредит ему больше не одобряют. Тогда звонившая предложила сдать в ломбард личный автомобиль, что он и сделал. Полученные 590 тысяч рублей он тоже перевел на счета через банкомат.

Фото: realnoevremya.ru

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает МВД по РТ.

В начале августа в Казани злоумышленники похитили у 59-летнего местного жителя 463 тыс. рублей под предлогом выплаты компенсации за покупку БАДов. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Маргарита Головатенко