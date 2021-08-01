Мошенники похитили у жителя Казани почти полмиллиона под предлогом выплаты компенсации за покупку БАДов

В Казани злоумышленники похитили у 59-летнего местного жителя 463 тыс. рублей под предлогом выплаты компенсации за покупку БАДов. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества (ч. 3 ст.159 УК РФ).

Казанец рассказал полиции, что в середине июля ему позвонил мужчина и представился сотрудником службы по надзору здравоохранения Романом Ермолиным. Он напомнил потерпевшему, что тот неоднократно приобретал биологические активные добавки.

Мужчина заявил, что продавцов этих препаратов задержали и теперь покупателям государство выплатит компенсацию в размере 465 тыс. рублей, однако для ее получения якобы необходимо заплатить налог. По указаниям звонившего, мужчина пошел к банкомату и перевел на продиктованный злоумышленником счет 43 тыс. рублей.

Затем ему позвонил некий финансист банка и представился Владимиром Ворошиловым. Он попросил потерпевшего перевести еще некую сумму денег, так как сумма компенсации за покупку БАДов увеличилась примерно в два раза. Казанец поверил и перевел на указанные злоумышленником счета еще 420 тыс. рублей.

После этого незнакомец пообещал перезвонить ему в ближайшие два дня и дать инструкцию по дальнейшим действиям, однако на связь он больше не выходил. Мужчина заподозрил обман и написал заявление в полицию, сообщает пресс-служба Управления МВД по Казани.



В прошлом месяце мошенники, представившиеся сотрудниками банка, пытались выманить у жительницы Казани миллион рублей. Однако она вовремя поняла, что ее обманывают.



Татьяна Демина