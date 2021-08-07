В Татарстане директор не заплатила работнику более 400 тысяч рублей

В Татарстане 51-летняя директор ООО «Триумф» обвиняется в невыплате заработной платы одному из сотрудников. В общей сложности она задолжала ему более 413 тысяч рублей, сообщает Следком по РТ.



Следственные органы СК РФ по РТ завершили расследование. Следствие считает, что с февраля 2019-го по июль 2020-го женщина имела реальную возможность погасить задолженность перед сотрудником, но расходовала средства на другие цели. Сейчас на имущество обвиняемой наложен арест для того, чтобы возместить ущерб.

Обвиняемая не признала причастность к совершению преступления. Следствие собрало достаточную доказательную базу. Уголовное дело направлено в суд.

Фото: realnoevremya.ru

В начале августа следствие добилось того, чтобы УК «Камдорстрой» выплатила долги по зарплате на сумму более 100 млн рублей.

Маргарита Головатенко