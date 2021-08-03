УК «Камдорстрой» выплатила долги по зарплате на сумму более 100 млн рублей

Следственные органы СК РФ по Татарстану добились полного погашения задолженности по зарплате в ходе расследования уголовных дел, возбужденных по факту невыплат сотрудникам АО УК «Камдорстрой» и дочерних предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По версии следствия, в 2020—2021 годах руководство предприятия не выплачивало полную зарплату работникам. При этом у компании были возможности полностью рассчитаться с коллективом, однако средства направлялись на иные нужды. В ходе расследования уголовных дел, объединенных в одно производство, руководство предприятия полностью возместило имевшуюся задолженность перед 1 785 сотрудниками на сумму более 102,4 млн рублей. Было принято решение о прекращении уголовного дела.

В конце апреля текущего года 1 165 работников АО УК «Камдорстрой» получили заработную плату, которую им не выплачивали в октябре — декабре 2020 года. Тогда руководство предприятия погасило перед сотрудниками долг в размере 61 млн рублей.

