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В Челнах зафиксировали превышение допустимой концентрации формальдегида в воздухе

23:15, 06.08.2021
В Челнах зафиксировали превышение допустимой концентрации формальдегида в воздухе
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Данные мониторинга представлены на сайте Гидрометцентра РТ.

Повышенный уровень содержания формальдегида в воздухе зарегистрировал ПНЗ №1 на стадионе «Строитель». Концентрация вредного вещества составила 0,054 мг/куб. метр. В норме этот показатель не должен превышать 0,05 мг/куб. метр.

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Данные представлены за период наблюдения с 13.00 5 августа по 07.00 6 августа.

За этот же отрезок времени в Казани повышенную концентрацию формальдегида в воздухе зарегистрировали сразу три станции мониторинга.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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