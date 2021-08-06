В Челнах зафиксировали превышение допустимой концентрации формальдегида в воздухе
В Набережных Челнах зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Данные мониторинга представлены на сайте Гидрометцентра РТ.
Повышенный уровень содержания формальдегида в воздухе зарегистрировал ПНЗ №1 на стадионе «Строитель». Концентрация вредного вещества составила 0,054 мг/куб. метр. В норме этот показатель не должен превышать 0,05 мг/куб. метр.
Данные представлены за период наблюдения с 13.00 5 августа по 07.00 6 августа.
За этот же отрезок времени в Казани повышенную концентрацию формальдегида в воздухе зарегистрировали сразу три станции мониторинга.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым