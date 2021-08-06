В учениях миротворческих сил стран-участниц ОДКБ в Казани задействуют около 800 военнослужащих

Фото: Максим Платонов (архив)

В учениях миротворческих сил стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство — 2021» в Казани примут участие военные делегации из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Всего задействуют около 800 военнослужащих.



Состав сил и средств, которые примут участие в учениях, уже определены. Планируется привлечь 90 единиц военной техники, в том числе по два вертолета «Ми-24» и «Ми-8» и самолеты «Су-24МР» и «Су-34».

К учениям в Казани также присоединятся представители других министерств и ведомств стран-участниц ОДКБ, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Напомним, учения пройдут в столице Татарстана в ноябре этого года на полигоне Казанского высшего танкового командного училища. На этой неделе в вузе прошли заключительные штабные переговоры военных делегаций из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Татьяна Демина