«Уфа» сразилась вничью с «Локомотивом», играя весь второй тайм в большинстве

«Уфа» дома сыграла вничью с московским «Локомотивом» (1:1) в матче 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Уфимцы открыли счет в добавленное арбитром к первому тайму время. Заработанный Гамидом Агаларовым пенальти реализовал Олег Иванов. Этому голу предшествовало удаление хавбека гостей Дмитрия Баринова.

Весь второй тайм «Уфа» действовала в большинстве, но увеличить свое преимущество на табло не смогла. В отличие от хозяев, «Локомотив» отметился голом в авторстве Виталия Лисаковича. Благодаря этому встреча закончилась ничейным счетом.

Это первое набранное очко «Уфы» в текущем сезоне РПЛ. До этого подопечные Алексея Стукалова потерпели поражения от столичных ЦСКА (0:1) и «Динамо» (2:3).