В Казани временно ограничат движение по улице Тихорецкой

В Казани временно ограничат движение по улице Тихорецкой. Об этом сообщается на сайте исполкома.

С 7 по 9 августа, а также с 28 августа по 5 сентября будут действовать частичные ограничения на участках улицы Тихорецкой, от здания №4 до здания №5, корпус 3, и от здания №5 до здания №2а по ул. 2-й Тихорецкой.

С 10 по 27 августа проезжая часть будет закрыта полностью.

Также в Казани временно ограничат движение транспорта по улице Крутовской из-за работ по устройству трассы водопровода.



Ольга Плешкова