В Казани временно ограничат движение транспорта по улице Крутовской

Фото: Максим Платонов

В Казани временно ограничат движение транспорта по улице Крутовской из-за работ по устройству трассы водопровода. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 10 августа по 10 сентября будет закрыт участок возле дома №8 по ул. Крутовской.

С 16 августа по 10 сентября — возле дома №19 по ул. Тихорецкой.

С 24 августа по 10 сентября — возле дома №26 (корпус 2) по ул. Крутовской.

С 1 по 10 сентября — возле дома №26б по ул. Крутовской.

Фото: kzn.ru

В субботу, 7 августа, движение транспорта на улице Сибгата Хакима и улице Бондаренко в Казани будет временно ограничено из-за проведения у Центра семьи «Казан» праздника «Я выбираю небо».



Алексей Нечаев