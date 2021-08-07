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Сегодня в Татарстане ожидается до +30 градусов

05:30, 07.08.2021
Сегодня в Татарстане ожидается до +30 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 7 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют утром и днем местами в западных районах небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +25... +30 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от +25 до +27 градусов, в Набережных Челнах — от +26°С до +28°С.

По данным Гидрометцентра РТ, в выходные — 7 и 8 августа — погода в Татарстане будет формироваться под влиянием антициклона. По предварительному прогнозу синоптиков, в начале следующей недели в республике сохранится сухая погода. Температура снова повысится до +30... +34 градусов.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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