Сегодня в Татарстане ожидается до +32 градусов и небольшой дождь

В понедельник, 16 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами синоптики прогнозируют небольшой дождь. Утром возможен туман.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +27..+32 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от +27 до +29 градусов, в Набережных Челнах от +28 до +32 °С.

В начале этой недели в Татарстан вернется аномальная жара. Дневные температуры воздуха будет достигать +32..+34 градусов.

Татьяна Демина