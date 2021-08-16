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Сегодня в Татарстане ожидается до +32 градусов и небольшой дождь

05:30, 16.08.2021
Сегодня в Татарстане ожидается до +32 градусов и небольшой дождь
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 16 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами синоптики прогнозируют небольшой дождь. Утром возможен туман.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +27..+32 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от +27 до +29 градусов, в Набережных Челнах от +28 до +32 °С.

В начале этой недели в Татарстан вернется аномальная жара. Дневные температуры воздуха будет достигать +32..+34 градусов.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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