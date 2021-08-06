Данис Зарипов вернулся в общую группу «Ак Барса»

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов вернулся в общую группу команды, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Ранее 40-летний нападающий проходил восстановление после повреждения и занимался по индивидуальной программе. Все три контрольных матча команды в новом сезоне он пропустил.

Сейчас «барсы» проходят подготовку перед отъездом в Магнитогорск, где с 9 по 13 августа примут участие в межсезонном Мемориале имени Ромазана. Соперниками казанцев станут хозяева турнира в лице «Металлурга», а также новосибирская «Сибирь», хабаровский «Амур» и нижнекамский «Нефтехимик».

Напомним, после Мемориала Ромазана хоккеисты «Ак Барса» примут участие в Кубке чемпионов в Казани.