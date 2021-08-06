В Казани может появиться «Зеленый патруль»

В Казани предложили создать «Зеленый патруль». Такое предложение выдвинул председатель постоянной комиссии Рафаэль Шавалиев во время рабочего выезда на водные объекты города.

«Зеленый патруль» предложили создать, привлекая к участию членов Молодежного парламента при Казгордуме. Патруль будет следить за чистотой на закрепленной за ним территории.

Вопрос решили обсудить на ближайшем заседании комиссии с участием республиканских и городских ведомств, говорится на сайте мэрии.

7 августа казанцев пригласили присоединиться к субботнику на пляже «Нижнее Заречье». Водолазы подводного научно-исследовательского отряда имени А.А. Леонова намерены очистить от мусора дно Казанки. На берегу мусор будут собирать волонтеры.



Ольга Плешкова