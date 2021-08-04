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Казанцев приглашают на субботник на пляже «Нижнее Заречье»

18:05, 04.08.2021
Казанцев приглашают на субботник на пляже «Нижнее Заречье»
Фото: eco.tatarstan.ru

Казанцев приглашают присоединиться к субботнику на пляже «Нижнее Заречье» 7 августа. О предстоящей уборке сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

Водолазы подводного научно-исследовательского отряда имени А.А. Леонова намерены очистить от мусора дно Казанки. Волонтеров, активистов, представителей общественных организаций, неравнодушных приглашают присоединиться к субботнику.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Начало мероприятия — в 14.00.

В прошлое воскресенье, 1 августа, в Советском районе Казани прошла экологическая акция по очистке прибрежной территории озера Комсомольского.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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