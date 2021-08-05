Трое осужденных в колонии в Татарстане отравились при очистке канализационного коллектора

Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по статье «Превышение полномочий» после появления в СМИ информации о том, что в ИК-5 УФСИН России по РТ во время проведения работ по очистке канализационного коллектора получили отравление трое осужденных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По предварительным данным, сотрудники исправительного учреждения, угрожая применить насилие, заставили троих осужденных без специальной подготовки и экипировки выполнять работы по ремонту колодца и прокладке канализационных труб на территории колонии. В результате они получили отравление аммиачными газами.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

