Из ИВС в Московской области сбежали пять подсудимых
Пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье, сообщает «РИА Новости».
По факту побега из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра прокуратура области проводит проверку. В ходе проверки установят причины и обстоятельства побега. Будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц.
Уточняется, что подсудимые сбежали с применением предметов, запрещенных в помещении ИВС, предположительно гаечного ключа.
Среди сбежавших — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Муругова, пишет «МК». С ним сбежали 4 привлекаемых к ответственности за кражи.
На месте происшествия находится Истринский городской прокурор Михаил Рузляев по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина.
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