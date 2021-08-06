Из ИВС в Московской области сбежали пять подсудимых

Пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье, сообщает «РИА Новости».



По факту побега из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра прокуратура области проводит проверку. В ходе проверки установят причины и обстоятельства побега. Будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц.

Уточняется, что подсудимые сбежали с применением предметов, запрещенных в помещении ИВС, предположительно гаечного ключа.



Среди сбежавших — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Муругова, пишет «МК». С ним сбежали 4 привлекаемых к ответственности за кражи.

На месте происшествия находится Истринский городской прокурор Михаил Рузляев по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина.

Маргарита Головатенко