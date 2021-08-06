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Из ИВС в Московской области сбежали пять подсудимых

08:50, 06.08.2021
Из ИВС в Московской области сбежали пять подсудимых
Фото: pixabay.com

Пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье, сообщает «РИА Новости».

По факту побега из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра прокуратура области проводит проверку. В ходе проверки установят причины и обстоятельства побега. Будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц.

Уточняется, что подсудимые сбежали с применением предметов, запрещенных в помещении ИВС, предположительно гаечного ключа.

Среди сбежавших — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Муругова, пишет «МК». С ним сбежали 4 привлекаемых к ответственности за кражи.

На месте происшествия находится Истринский городской прокурор Михаил Рузляев по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество
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