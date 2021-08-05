В Казани на празднике «Я выбираю небо!» покажут болид «Формулы-1» и боевую технику
В Казани на празднике «Я выбираю небо!» продемонстрируют болид «Формулы-1» и несколько единиц боевой техники. Жители и гости города смогут увидеть танки, современные виды вооружения и образцы военной формы.
В программе мероприятия также различные мастер-классы. В частности, казанцы смогут научиться укладывать парашют. Запланирован и праздничный концерт, сообщается на сайте мэрии Казани.
Напомним, праздник пройдет в субботу, 7 августа, у центра семьи «Казан». Перед жителями и гостями столицы Татарстана выступит авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи».
Командир «Стрижей» Сергей Осяйкин рассказал, что команда приготовила для зрителей авиационного праздника сразу две программы. Какую именно увидят казанцы и гости города, зависит от погоды.
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