Новый офис Ак Барс Банка: и банк, и кофейня, и лекторий
Ак Барс Банк становится «Лучше»
Новый офис Ак Барс Банка под названием «Лучше» открылся в Казани на Правобулачной, 51. Это офис современного формата, философия которого — дать клиенту не только качественные банковские услуги, но и обеспечить ему максимальный комфорт, ускорить и упростить операции. Для этого в новом офисе реализована оригинальная концепция зонирования пространства и используются новейшие цифровые технологии.
Вот лишь некоторые отличия офиса «Лучше» от остальных отделений:
- Логика работы операционного зала отталкивается от потребности клиента: он заходит в зал, проходит в нужную ему зону, садится на удобный диван и ждет, когда к нему подойдет сотрудник. Система трекинга позволяет видеть, где находится клиент в каждый момент времени, и определяет время его нахождения в офисе.
- «Лучше» использует «умные» технологии распознавания клиента: по лицу (в операционных залах и кофейне) и по уникальному рисунку вен на руках (в депозитарии). Ряд действий здесь можно осуществить, вообще не используя документов или мобильного телефона.
- Множество дополнительных сервисов делают новый офис не просто банком, но пространством, в котором можно проводить время с друзьями, встречаться с деловыми партнерами, обсуждать вопросы бизнеса. Так, в «Лучше» открыта кофейня, где можно перекусить и выпить кофе или чаю, расплатившись лицом, по технологии Face2, обустроено пространство театра-лектория для встреч и мероприятий закрытого клуба предпринимателей Ак Барс Лабс, работает лаунж-зона с игровой приставкой, виртуальной примерочной для мерча и удобными диванами. Есть детское пространство, где ребенок сможет провести время, пока родители заняты банковскими делами.
- В офисе «Лучше» по минимуму используется бумага: концепция максимальной цифровизации предполагает, что подавляющее большинство услуг можно получить в электронном виде.
Юлия Строганова, директор департамента стратегии, инноваций и маркетинга:
— Наш новый офис — максимально интегрированное пространство. Надеемся, что оно станет точкой притяжения для жителей Казани и для предпринимательского сообщества. Мы хотим, чтобы клиент возвращался в наши офисы снова и снова. Название «Лучше» органично продолжает наше позиционирование. Ведь мы говорим нашим клиентам: «Живите лучше!» Конечно, цифровизация развивается высокими темпами. Но важность человеческого контакта с сотрудником банка, возможность обсудить сложные операции, например, ипотеку, корпоративные продукты, по-прежнему огромна. Поэтому физические офисы, в которых созданы максимально комфортные условия для клиента, остаются актуальными.
Комфортное зонирование
Алексей Акимов, заместитель председателя правления Ак Барс Банка, рассказывает, что особенность офиса в том, что в нем все построено от потребности клиента, а не от особенностей продукта. Пространство разделено на основные зоны, которые оформлены и организованы в зависимости от того, какая операция нужна клиенту и сколько времени ему требуется провести в банке. Вот список пространств нового офиса:
- Классическая зона самообслуживания, которая работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Банкоматы оснащены технологией NFC, так что операцию можно совершить и без пластиковой карты, через телефон.
- Зона приветствия, где стоит терминал электронной очереди. При выборе услуги клиенту предлагается на выбор чай или кофе, которые он может оплатить по технологии Face2. Конечно, если он зарегистрирован в системе биометрии банка.
- Зона быстрых операций, например, для выпуска цифровой карты или получения справки. Здесь практически нет очередей, операции проходят почти мгновенно.
- Зона средних операций: тут осуществляются действия, которые требуют 10—15 минут. К примеру, выдача справок и выписок со счета, оформление или перевыпуск дебетовой карты, оформление доверенностей. Здесь стоят диваны, на которых клиент может комфортно подождать, пока к нему подойдет сотрудник, с которым он будет работать.
- Зона длительных операций, которые занимают больше времени — оформление ипотечных кредитов, открытие вкладов или счетов, оформление кредитных карт, открытие банковской ячейки и тому подобные процедуры. В этой зоне обустроены и комфортные переговорные комнаты, в которых можно либо побеседовать с сотрудником банка, либо, к примеру, пересчитать крупную сумму наличных.
- Зона ожидания: это так называемый лаунж. Здесь стоят удобные кресла и столы, можно купить фирменный мерч Ак Барс Банк, предварительно оценив его в виртуальной примерочной, детям разрешается поиграть в PlayStation, взрослые с комфортом подождут выполнения своей операции. Здесь же стоит постамат KazanExpress.
- Депозитарий. Сотрудник вместе с клиентом входит в преддепозитарий, пройдя идентификацию по лицу, а к своей ячейке в депозитарий клиент проходит один — система узнает его по рисунку вен на ладони.
- Кофейня: здесь можно заказать напитки и перекусить. Работает собственная биометрическая система банка Face2Pay: нужно посмотреть на камеру около кассы, и платеж пройдет за несколько секунд.
- Театр — резиденция-лекторий для клуба предпринимателей Ак Барс Лабс. Здесь проходят лекции и мастер-классы, это пространство, которое впоследствии поможет создать комьюнити бизнесменов из Татарстана. Клуб уже объединяет более 300 предпринимателей, и в офисе «Лучше» для него организован удобный дом.
Алексей Акимов, заместитель председателя правления Ак Барс Банка, комментирует открытие инновационного офиса:
— Это отделение — прототип, своеобразная проба пера, но достаточно смелая и основательная. Мы планируем и дальнейшее развитие такой сети офисов, но в каком формате и в каких городах — будем обсуждать, в зависимости от того, какие результаты покажет «Лучше». Однозначно в стране появятся и другие подобные офисы Ак Барс Банка.
ПАО «Ак Барс Банк»
Справка
*ПАО «Ак Барс Банк»
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