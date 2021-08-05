Новый офис Ак Барс Банка: и банк, и кофейня, и лекторий

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Ак Барс Банк»

Ак Барс Банк становится «Лучше»



Новый офис Ак Барс Банка под названием «Лучше» открылся в Казани на Правобулачной, 51. Это офис современного формата, философия которого — дать клиенту не только качественные банковские услуги, но и обеспечить ему максимальный комфорт, ускорить и упростить операции. Для этого в новом офисе реализована оригинальная концепция зонирования пространства и используются новейшие цифровые технологии.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Ак Барс Банк»

Вот лишь некоторые отличия офиса «Лучше» от остальных отделений:

Логика работы операционного зала отталкивается от потребности клиента: он заходит в зал, проходит в нужную ему зону, садится на удобный диван и ждет, когда к нему подойдет сотрудник. Система трекинга позволяет видеть, где находится клиент в каждый момент времени, и определяет время его нахождения в офисе.

«Лучше» использует «умные» технологии распознавания клиента: по лицу (в операционных залах и кофейне) и по уникальному рисунку вен на руках (в депозитарии). Ряд действий здесь можно осуществить, вообще не используя документов или мобильного телефона.

Множество дополнительных сервисов делают новый офис не просто банком, но пространством, в котором можно проводить время с друзьями, встречаться с деловыми партнерами, обсуждать вопросы бизнеса. Так, в «Лучше» открыта кофейня, где можно перекусить и выпить кофе или чаю, расплатившись лицом, по технологии Face2, обустроено пространство театра-лектория для встреч и мероприятий закрытого клуба предпринимателей Ак Барс Лабс, работает лаунж-зона с игровой приставкой, виртуальной примерочной для мерча и удобными диванами. Есть детское пространство, где ребенок сможет провести время, пока родители заняты банковскими делами.

В офисе «Лучше» по минимуму используется бумага: концепция максимальной цифровизации предполагает, что подавляющее большинство услуг можно получить в электронном виде.

Юлия Строганова, директор департамента стратегии, инноваций и маркетинга:

— Наш новый офис — максимально интегрированное пространство. Надеемся, что оно станет точкой притяжения для жителей Казани и для предпринимательского сообщества. Мы хотим, чтобы клиент возвращался в наши офисы снова и снова. Название «Лучше» органично продолжает наше позиционирование. Ведь мы говорим нашим клиентам: «Живите лучше!» Конечно, цифровизация развивается высокими темпами. Но важность человеческого контакта с сотрудником банка, возможность обсудить сложные операции, например, ипотеку, корпоративные продукты, по-прежнему огромна. Поэтому физические офисы, в которых созданы максимально комфортные условия для клиента, остаются актуальными.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Ак Барс Банк»

Комфортное зонирование

Алексей Акимов, заместитель председателя правления Ак Барс Банка, рассказывает, что особенность офиса в том, что в нем все построено от потребности клиента, а не от особенностей продукта. Пространство разделено на основные зоны, которые оформлены и организованы в зависимости от того, какая операция нужна клиенту и сколько времени ему требуется провести в банке. Вот список пространств нового офиса:

Классическая зона самообслуживания, которая работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Банкоматы оснащены технологией NFC, так что операцию можно совершить и без пластиковой карты, через телефон.

Зона приветствия, где стоит терминал электронной очереди. При выборе услуги клиенту предлагается на выбор чай или кофе, которые он может оплатить по технологии Face2. Конечно, если он зарегистрирован в системе биометрии банка.

Зона быстрых операций, например, для выпуска цифровой карты или получения справки. Здесь практически нет очередей, операции проходят почти мгновенно.

Зона средних операций: тут осуществляются действия, которые требуют 10—15 минут. К примеру, выдача справок и выписок со счета, оформление или перевыпуск дебетовой карты, оформление доверенностей. Здесь стоят диваны, на которых клиент может комфортно подождать, пока к нему подойдет сотрудник, с которым он будет работать.

Зона длительных операций, которые занимают больше времени — оформление ипотечных кредитов, открытие вкладов или счетов, оформление кредитных карт, открытие банковской ячейки и тому подобные процедуры. В этой зоне обустроены и комфортные переговорные комнаты, в которых можно либо побеседовать с сотрудником банка, либо, к примеру, пересчитать крупную сумму наличных.



Зона ожидания: это так называемый лаунж. Здесь стоят удобные кресла и столы, можно купить фирменный мерч Ак Барс Банк, предварительно оценив его в виртуальной примерочной, детям разрешается поиграть в PlayStation, взрослые с комфортом подождут выполнения своей операции. Здесь же стоит постамат KazanExpress.

Депозитарий. Сотрудник вместе с клиентом входит в преддепозитарий, пройдя идентификацию по лицу, а к своей ячейке в депозитарий клиент проходит один — система узнает его по рисунку вен на ладони.

Кофейня: здесь можно заказать напитки и перекусить. Работает собственная биометрическая система банка Face2Pay: нужно посмотреть на камеру около кассы, и платеж пройдет за несколько секунд.

Театр — резиденция-лекторий для клуба предпринимателей Ак Барс Лабс. Здесь проходят лекции и мастер-классы, это пространство, которое впоследствии поможет создать комьюнити бизнесменов из Татарстана. Клуб уже объединяет более 300 предпринимателей, и в офисе «Лучше» для него организован удобный дом.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Ак Барс Банк»

Алексей Акимов, заместитель председателя правления Ак Барс Банка, комментирует открытие инновационного офиса:

— Это отделение — прототип, своеобразная проба пера, но достаточно смелая и основательная. Мы планируем и дальнейшее развитие такой сети офисов, но в каком формате и в каких городах — будем обсуждать, в зависимости от того, какие результаты покажет «Лучше». Однозначно в стране появятся и другие подобные офисы Ак Барс Банка.

ПАО «Ак Барс Банк»

Партнерский материал. Подготовила Людмила Губаева