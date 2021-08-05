Как вернуть часть потраченных денег на покупку квартиры — объясняет ФНС

Фото: Максим Платонов

Условия возврата денег

Вернуть часть денег, потраченных на покупку квартиры, может каждый гражданин России, обладающий налогооблагаемыми доходами. Налог можно вернуть из бюджета, таким образом компенсировать свои расходы на приобретение жилья. Начальник отдела камерального контроля Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Татарстану Гузель Халикова сообщила, что имущественный вычет при покупке жилья каждому человеку дают один раз с учетом лимита — 2 млн рублей.

Вернуть можно 13% от этой суммы, но только в пределах фактически потраченных на квартиру средств, то есть до 260 тысяч рублей. Еще есть вычет по процентам за ипотеку, но для него отдельный лимит — 3 млн рублей.

Получить вычет могут налогоплательщики — граждане России, которые построили или приобрели жилье на территории России, не у близкого родственника, в том числе и по социальной ипотеке. Для получения потребуются следующие документы:

Выписка из ЕГРН или свидетельство о праве собственности на квартиру; Акт приема-передачи и договор участия в долевом строительстве; Документы, подтверждающие оплату; Справка о доходах по форме 2-НДФЛ; Заявление от супругов, если они разделили вычет между собой; Свидетельство о браке и рождении ребенка, если платили за долю супруга или ребенка; Доверенность на оплату, если деньги за квартиру кто-то вносил по поручению.

Гузель Халикова напоминает, что срока давности у понесенных расходов нет, главное, чтобы было их документальное подтверждение. Однако возврат может быть осуществлен только за счет налогов, уплаченных гражданином за последние три года.

Вариантов для возврата несколько.

Первый — по декларации за предыдущий год. Декларация подается в налоговый отдел по месту учета. Все можно сделать по почте или онлайн через личный кабинет налогоплательщика. По словам Гузель Халиковой, это самый удобный способ, так как многие данные в личном кабинете уже предзаполнены. Сроки рассмотрения декларации — 3 месяца на камеральную проверку, 1 месяц — на возврат. 4 месяца — максимальный срок возврата вычета.

Второй вариант — получение вычета у работодателя непосредственно в этом году. Подавать декларацию по форме 3-НДФЛ не потребуется, нужно будет только соответствующее заявление в налоговый орган. Вычет предоставляется работодателем на основании уведомления из налоговой инспекции.

Фото: spbguru.ru

Кто еще может вернуть деньги

Если родители платят за долю ребенка, они могут вернуть НДФЛ с этой суммы расходов. Такая возможность прямо предусмотрена Налоговым кодексом. Гузель Халикова подчеркивает, что стоимость доли ребенка до 18 лет, оплаченная средствами родителей, не увеличивает лимит их вычета, а входит в него. Родители все равно вернут налог максимум с 2 млн рублей. Просто расходы на долю ребенка учтутся как расходы родителей. Когда ребенку исполнится 18 лет и он в будущем купит свою квартиру, право на собственный вычет у него сохранится в полном объеме.

Врачи, получающие квартиры по специальному гранту, могут получить налоговый вычет, но только на сумму затраченных собственных средств. Ее можно рассчитать по формуле: общая стоимость квартиры минус средства гранта. Такие же расчеты применимы и к покупке с использованием материнского капитала.

В случае если непонятно, как действовать в конкретной ситуации, можно проконсультироваться в налоговой инспекции, советует Гузель Халикова.

Эмиль Зиянгиров