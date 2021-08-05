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В Казани на улице Татарстан снесут аптеку из-за расширения проезжей части

10:40, 05.08.2021
В Казани на улице Татарстан снесут аптеку из-за расширения проезжей части
Фото: скриншот карты

В центре Казани изымут земельный участок, где располагается аптека. Это нужно для расширения проезжей части, вызванного размещением остановочных площадок общественного транспорта, следует из постановления исполкома города, которое опубликовано в сборнике документов и правовых актов.

Изъят будет объект по адресу улица Татарстан, 9а, к.1. Будет изъят земельный участок площадью 50 кв. м и расположенное на нем нежилое здание аптеки площадью 45,1 кв. м.

Постановление будет действовать три года.

Общество Татарстан
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