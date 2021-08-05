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Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Олимпиады-2020

09:18, 05.08.2021
Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Олимпиады-2020
Фото: vk.com/volleyballvfv

Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Бразилии в полуфинале Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Россияне проиграли в первой партии, но справились с бразильцами во второй. В третьем сете преимущество Бразилии достигало 7 очков, и, несмотря на это, российские волейболисты смогли в нем победить. Четвертая партия стала решающей, где подопечные Саммелвуо довели игру до победы.

Благодаря этому россияне вышли в финал турнира. Соперником сборной России станет победитель пары Франция — Аргентина.

СпортВолейбол
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