Исследование: жители Казани предпочитают читать мангу и фэнтези

Фото: Максим Платонов (архив)

Жители Казани предпочитают читать мангу и фэнтези. Наибольшей популярностью у казанцев пользуются манга «Проза бродячих псов» и научная фантастика «Гидеон из Девятого дома».

Электронным книгам жители столицы Татарстана предпочитают бумажные. В дополнение к ним казанцы часто покупают обложки и закладки. На них в июне спрос вырос в 1,5 раза.

В Нижнем Новгороде популярностью пользуются зарубежная проза и поэзия, в Екатеринбурге русские народные сказки, стихи современных поэтов и комиксы по Gravity Falls. Москвичи предпочитают читать классику и комиксы по Человеку Пауку.



Фото: Максим Платонов (архив)

В целом в июне 2021 года спрос на книги вырос в пять раз по сравнению с прошлым годом. Россияне чаще всего интересуются классической литературой — произведениями Пушкина, Есенина и Булгакова. Популярностью пользуются и книги зарубежных авторов, в том числе графические новеллы японских и китайских авторов, выяснили аналитики AliExpress Россия.

В Казани в этом году пересмотрят режимы работы библиотек, чтобы они стали полноценными общественными пространствами, доступными и привлекательными. Некоторые из них будут работать без выходных.

Татьяна Демина