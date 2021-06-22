В Казани на ремонт дорог потратят 469 млн рублей

Татарстан потратит еще 469 млн руб. на ремонт дорог в Казани, такой тендер есть на сайте Госзакупок.

Ремонт планируется провести на 8 600 км до 15 ноября этого года. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс», источник финансирования — бюджет республики.

Необходимо провести фрезерование, устроить выравнивающий слой из асфальтобетоной смеси и покрытие из м/зернистого плотного асфальтобетона.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Казани на ремонт дорог планировали потратить 551,3 млн рублей.

Маргарита Головатенко