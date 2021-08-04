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В Набережных Челнах в горбольнице начал работать слепой массажист

17:53, 04.08.2021
В Набережных Челнах в горбольнице начал работать слепой массажист
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В Набережных Челнах в отделении амбулаторной медицинской реабилитации Городской поликлиники №7 работает особенный массажист. Павел Шаяхов полностью незрячий, но это не мешает ему помогать другим восстанавливать здоровье.

Павел рассказал, что зрение у него было всегда плохим. В колледже он еще мог сам читать и писать, однако в вузе зрение полностью пропало на обоих глазах. Учебы пришлось бросить, он начал учиться на массажиста.

Перед устройством на работу он долго ходил по больнице и изучал маршрут. За две недели от медиков и пациентов он получил только положительные отзывы, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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