В Набережных Челнах в горбольнице начал работать слепой массажист

В Набережных Челнах в отделении амбулаторной медицинской реабилитации Городской поликлиники №7 работает особенный массажист. Павел Шаяхов полностью незрячий, но это не мешает ему помогать другим восстанавливать здоровье.

Павел рассказал, что зрение у него было всегда плохим. В колледже он еще мог сам читать и писать, однако в вузе зрение полностью пропало на обоих глазах. Учебы пришлось бросить, он начал учиться на массажиста.

Перед устройством на работу он долго ходил по больнице и изучал маршрут. За две недели от медиков и пациентов он получил только положительные отзывы, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.



Ольга Плешкова