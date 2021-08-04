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Легенда казанского «Зенита» Бабичев завершил игровую карьеру

16:43, 04.08.2021
Легенда казанского «Зенита» Бабичев завершил игровую карьеру
Фото: twitter.com/volleyzenit

Известный российский волейболист Владислав Бабичев завершил игровую карьеру. Об этом сообщает пресс-служба казанского «Зенита».

40-летний Бабичев на протяжении 16 сезонов выступал за «Зенит-Казань» (с 2000 по 2016 год) на позиции либеро, вместе с командой выиграл 21 трофей. Уроженец Казани начинал свою карьеру в альметьевском «Нефтянике», после чего перебрался в главную команду Татарстана.

Последние годы Бабичев провел в академии «Зенита-Казань», где после окончания волейбольной карьеры останется старшим тренером.

СпортВолейбол
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