Легенда казанского «Зенита» Бабичев завершил игровую карьеру

Известный российский волейболист Владислав Бабичев завершил игровую карьеру. Об этом сообщает пресс-служба казанского «Зенита».

Легенда нашего клуба Владислав Бабичев завершил игровую карьеру.



Либеро провёл в клубе 16 полных сезонов (2000 — 2016), выиграв 21 трофей

Теперь Владислав Бабичев будет старшим тренером фарм-клуба «Академии», ассистируя Максиму Максимову.

Желаем Владиславу успехов! pic.twitter.com/mB7aHBefN4 — Зенит-Казань (@volleyzenit) August 4, 2021

40-летний Бабичев на протяжении 16 сезонов выступал за «Зенит-Казань» (с 2000 по 2016 год) на позиции либеро, вместе с командой выиграл 21 трофей. Уроженец Казани начинал свою карьеру в альметьевском «Нефтянике», после чего перебрался в главную команду Татарстана.

Последние годы Бабичев провел в академии «Зенита-Казань», где после окончания волейбольной карьеры останется старшим тренером.