Ромашина и Колесниченко завоевали золото в синхронном плавании на ОИ-2020

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко стали Олимпийскими чемпионками Игр в Токио в соревнованиях пар в синхронном плавании.

Россиянки обошли на три балла китайский дуэт Хуан Сюэчэнь — Сунь Вэньянь. Тройку замкнули украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук отставшие от Ромашиной и Колесниченко почти на 10 очков.

Это 14-я золотая медаль в копилке сборной России. Российская команда вернулась на пятую строчку в медальном зачете Олимпиады-2020.

Итоговые места:

1. Светлана Ромашина — Светлана Колесниченко (Россия) — 195,9079



2. Хуан Сюэчэнь — Сунь Вэньянь (Китай) — 192,4499



3. Марта Федина — Анастасия Савчук (Украина) — 189,4620