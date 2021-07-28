Минтруд: число зарегистрированных безработных снизилось до 1,11 млн человек

Фото: Максим Платонов (архив)

В России число зарегистрированных безработных снизилось до 1,11 миллиона. Это на 60% ниже, чем в начале 2021 года. Тогда через центры искали работу более 2,7 млн человек, заявили в Минтруда.

Замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова отметила, что Россия вплотную приблизилась к допандемическим показателям занятости, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане по состоянию на 21 июля в органах службы занятости зарегистрированы 18 832 нетрудоустроенных человека. Снижение числа безработных зафиксировано в большинстве моногородов республики. В Нижнекамске их насчитывается 957, в Елабуге — 392, в Чистополе — 221, в Камских Полянах — 156. Увеличилось количество нетрудоустроенных граждан в Набережных Челнах (+22), Зеленодольске (+9) и Менделеевске (+2).