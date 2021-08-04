Новости спорта

13:31 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Макаров проходит медосмотр перед переходом в «Динамо»

12:26, 04.08.2021
Макаров проходит медосмотр перед переходом в «Динамо»
Фото: vk.com/fcrk

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров проходит медицинский осмотр для перехода в другой клуб, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, в случае успешного прохождения медосмотра футболист подпишет длительный контракт с московским «Динамо». При этом клубы уже договорились о трансфере 23-летнего полузащитника.

Напомним, сегодня «Рубин» отзаявил Макарова из состава для участия в Лиге конференций. Ожидается, что футболист перейдет в «Динамо» приблизительно за 9 млн евро.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также