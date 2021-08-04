В России за сутки выявили 22 589 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 22 589 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 6 356 784 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 4 августа, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 20 096 человек, всего выздоровевших — 5 679 842 человека. За сутки коронавирус унес жизни 790 россиян, всего от инфекции скончались 161 715 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России выявили 22 010 случаев заражения коронавирусом.

Маргарита Головатенко