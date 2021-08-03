В России за сутки выявили 22 010 случаев заражения коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 22 010 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 6 334 195 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 3 августа, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 18 963 человека, всего выздоровевших — 5 659 746 человек. За сутки коронавирус унес жизни 788 россиян, всего от инфекции скончались 160 925 человек.

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 49 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердился 24 081 случай COVID-19.

Алексей Нечаев