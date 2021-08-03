Анатолий Иванов обсудил с татарстанцами их обращения в систему «Мой депутат»

В Татарстане продолжает работу онлайн-платформа «Мой депутат». Жители республики продолжают активно пользоваться сервисом, оставляя свои наказы и обращения. Сегодня на связи с татарстанцами был глава Мамадышского муниципального района Анатолий Иванов Он по телефону обсудил с жителями вопросы и наказы, которые они заявили через сервис.



Так, Николай Петрукевич обратился с просьбой расширить программу поддержки садоводческих объединений: «Нам нужна республиканская программа. Система, которая бы автоматически собирала информацию о проблемах в садах и огородах и незамедлительно приступала к ее решению. Сейчас садоводческие объединения, к сожалению, брошены на произвол судьбы. Мы поставляем продовольствие и поэтому нужна государственная поддержка, которая бы обеспечивала сады и огороды регулярной подачей воды, электричества».



Анатолий Иванов поддержал инициативу о поддержке садоводческих объединений.

— Сады — малая часть сельскохозяйственной отрасли, но очень важная. Если мы будем поддерживать малые формы хозяйства, то сможем в том числе снизить цены на борщевой набор овощей. Необходимо не только проработать вопрос с мелиорацией, но и обеспечить субсидирование на постройку хранилищ, — отметил Анатолий Иванов.

Жительница Менделеевска Венера Шарафутдинова обратилась со следующей просьбой: «Необходимо усилить контроль за соблюдением Закона «О тишине». Вечером после работы очень тяжело слушать громкую музыку, которую молодёжь ставит в машинах».

Анатолий Иванов ответил, что проблему можно решить «общим контролем»: «Необходимо взяться за вопрос всем вместе: жителям, дежурным полицейским, властям. Тогда мы сможем отрегулировать эту проблему».

Обратную связь получат все жители, обратившиеся через онлайн-платформу «Мой депутат». Исполнение всех полученных вопросов и наказов взято под контроль «Единой России».

Каждый татарстанец может оставить наказ партии «Единая Россия» через сайт мойдепутат.онлайн. Сделать это можно несколькими способами: позвонить по телефону 8 800 201 16 00 (или оставить свой номер для обратного звонка), написать вопрос прямо на сайте, а также в WhatsApp. Телефонная горячая линия работает ежедневно с 10:00 до 21:00 без выходных.