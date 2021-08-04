В Альметьевске двухлетняя девочка отравилась угарным газом

В Альметьевске в многоквартирном доме на улице Чапаева отравилась угарным газом двухлетняя девочка, сообщает МЧС по РТ.



В приемный покой ЦРБ Альметьевска с диагнозом «повышенное артериальное давление» доставили пенсионеров — женщину 1954 года рождения и мужчину 1951 года рождения. Диагноз «отравление угарным газом» не подтвердился.

Специалисты газовой службы обследовали помещение кухни квартиры. Газовые приборы в норме. Предварительная причина случившегося — недостаточная тяга вентиляции. Причина происшествия устанавливается.

Фото: realnoevremya.ru

В мае в Казани 71-летнюю женщину госпитализировали с отравлением в ГКБ №7. Пенсионерка отравилась бытовым газом из-за оставленной без присмотра газовой плиты.

Маргарита Головатенко