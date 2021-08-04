В Татарстане в августе временно приостановят движение двух пригородных поездов

Фото: Илья Репин (архив)

В столице Татарстана с 14 августа временно приостановят движение двух пригородных поездов. Речь идет о маршрутах Казань — Сосновка и обратно.

Пригородные поезда №6440 и 6431 курсируют по субботам и воскресеньям. По техническим причинам они не будут перевозить пассажиров 2 недели, до 29 августа, сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, расписание пригородного поезда №6427 Сосновка — Казань с 28 июля изменилось. Это связано с ремонтными работами на перегоне Куркачи — Арск. С 29 июля до 12 августа он будет следовать по действующему расписанию до станции «Вахитово», куда он прибудет в 17.18—17.24.

Татьяна Демина