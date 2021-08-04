Жители казанского поселка Вознесенское временно останутся без воды
В поселке Вознесенское Советского района Казани в четверг, 5 августа, временно отключат воду в некоторых домах. Это связано с переврезкой вынесенного водопровода по улице Кабушкина.
С 9:00 5 августа до 6:00 6 августа воды не будет по улицам 65 лет Победы, Амет-Хана, Аргамак, переулок Армут, переулок Балынлык, Бастионная, Батырлык, Бахтизина, Боковой переулок, Вознесенская, переулок Гаилэ, Дивизионная, переулок Дивный, Добротная, Дуслар, Дэртле, Жаворонковая.
Водоснабжение на это время отключат также в переулке Загадочный, улицах Зарничная, Кабушкина, Иман, переулок Иман, Иркен, Камская, Кардашлек, переулок Кардашлек, Карлыгач, переулок Лавровый, Миляшле, Назлы, переулок Наратлык, Нардуган, Связная, Снайперская, переулок Ташлык, переулок Тружеников.
Без воды временно останутся и жители домов по улицам Туманная, Чебаксинская, Черемуховая, Шмелиная, переулок Экият, Якташлар, переулок Ялан.
По заявкам жителем разместят автоцистерны с водой. Их можно оставить по телефону: +7 (843) 231-62-60, сообщается на сайте мэрии Казани.
В июле в Советском районе Казани в ряде домов почти на сутки понизили давление воды из-за работ по подключению двух водопроводов.
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