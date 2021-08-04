Жители казанского поселка Вознесенское временно останутся без воды

В поселке Вознесенское Советского района Казани в четверг, 5 августа, временно отключат воду в некоторых домах. Это связано с переврезкой вынесенного водопровода по улице Кабушкина.

С 9:00 5 августа до 6:00 6 августа воды не будет по улицам 65 лет Победы, Амет-Хана, Аргамак, переулок Армут, переулок Балынлык, Бастионная, Батырлык, Бахтизина, Боковой переулок, Вознесенская, переулок Гаилэ, Дивизионная, переулок Дивный, Добротная, Дуслар, Дэртле, Жаворонковая.

Водоснабжение на это время отключат также в переулке Загадочный, улицах Зарничная, Кабушкина, Иман, переулок Иман, Иркен, Камская, Кардашлек, переулок Кардашлек, Карлыгач, переулок Лавровый, Миляшле, Назлы, переулок Наратлык, Нардуган, Связная, Снайперская, переулок Ташлык, переулок Тружеников.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Без воды временно останутся и жители домов по улицам Туманная, Чебаксинская, Черемуховая, Шмелиная, переулок Экият, Якташлар, переулок Ялан.

По заявкам жителем разместят автоцистерны с водой. Их можно оставить по телефону: +7 (843) 231-62-60, сообщается на сайте мэрии Казани.

В июле в Советском районе Казани в ряде домов почти на сутки понизили давление воды из-за работ по подключению двух водопроводов.



Татьяна Демина