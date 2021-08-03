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В Татарстане назначили нового заместителя министра экологии и природных ресурсов

18:50, 03.08.2021
В Татарстане назначили нового заместителя министра экологии и природных ресурсов
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане назначили нового заместителя министра экологии и природных ресурсов. Должность с 4 августа займет Ольга Манидичева.

По данным сайта Минэкологии РТ, до получения нового поста она возглавляла отдел оценки планируемой деятельности ведомства.

Скриншот/eco.tatarstan.ru

Распоряжение о назначении нового заместителя главы Минэкологии Татарстана подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации республики.

В мае первым заместителем министра экологии и природных ресурсов Татарстана — главным государственным инспектором РТ по охране природы назначили Айрата Шигапова. До него эту должность занимал Фаяз Шакиров, который в апреле возглавил Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан
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