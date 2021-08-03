В Татарстане назначили нового заместителя министра экологии и природных ресурсов
В Татарстане назначили нового заместителя министра экологии и природных ресурсов. Должность с 4 августа займет Ольга Манидичева.
По данным сайта Минэкологии РТ, до получения нового поста она возглавляла отдел оценки планируемой деятельности ведомства.
Распоряжение о назначении нового заместителя главы Минэкологии Татарстана подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации республики.
В мае первым заместителем министра экологии и природных ресурсов Татарстана — главным государственным инспектором РТ по охране природы назначили Айрата Шигапова. До него эту должность занимал Фаяз Шакиров, который в апреле возглавил Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора.
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