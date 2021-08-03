В Татарстане 12-летняя девочка погибла, управляя квадроциклом

Фото: Следком РТ

В Мамадышском районе возбуждено уголовное дело после гибели 12-летней девочки, которая управляла квадроциклом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.

Случай произошел 1 августа. Девочка за рулем квадроцикла не справилась с управлением, съехала в кювет, а затем врезалась в металлический забор. От травм она скончалась на месте.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным, девочка приехала с родителями в гости на праздник. Родственник хозяев дома катал на квадроцикле желающих. Когда стемнело, девочка попросила дать ей порулить квадроциклом. Мужчина передал ей руль, а сам пересел на заднее сиденье.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии. Ход расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура Татарстана.

В июне в Верхнеуслонском районе Татарстана пьяная женщина на квадроцикле с тремя пассажирами не справилась с управлением и въехала в сарай. Погибла 11-летняя девочка, еще один ребенок получил травмы.

Ольга Плешкова