Сегодня в Татарстане ожидается до +37 градусов и сильный ветер

Во вторник, 3 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем и вечером в западных районах республики местами возможен кратковременный дождь, гроза, локально град.



Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный. Днем и вечером местами порывами могут достигать до 16—21 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +32..+37˚С. В Казани синоптики прогнозируют от +34 до +36 градусов, в Набережных Челнах — от +32 °С до +36°С.



По прогнозу синоптиков, в Татарстане на этой неделе ожидается жара. В выходные дни температуры несколько опустятся, до +26 градусов.



Татьяна Демина